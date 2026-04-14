Giovani volontari di Legambiente hanno trscascorso la mattinata di ieri a ripulire le spiagge della Piana del Sele.

Una quantità incalcolabile di rifiuti rischia di limitare l’accesso alla spiaggia. “Vite piene di rifiuti che sfociano sulle nostre spiagge attraverso atti di inciviltà diffusi – ha commentatao Mariateresa Imparato, Presidente regionale di Legambiente – Non vogliamo le discariche ma finiremo per tuffarci dentro”.

Imparato propone una riflessione sugli atteggiamenti dell’uomo che si oppone all’installazione di impianti di riciclo nelle proprie città perchè rovinano il paesaggio ed emettono cattivi odori, ma non è disposto a rinunciare a nulla e continua “a comprare rifiuti e ci affatica fare la raccolta differenziata”, ha evidenziato Imparato.

“Fortunatamente non è sempre così, non è per nulla tutto così, ma queste foto dimostrano che ancora c’è tanto da fare – ha detto Imparato -. Gestione, prevenzione e informazione. Servono politiche efficaci”.

Infine da Legambiente arriva un ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari che non smettono di crederci e si impegnano per dare un piccolo, ma importante, contributo al cambiamento.