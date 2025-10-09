Teggiano: approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione del Parco della Rimembranza
La Giunta del Comune di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha approvato il progetto di fattibilità per i lavori di riqualificazione del Parco della Rimembranza, piazza Monsignor Valentino Vignone e Largo Sant’Agostino.
Il progetto arriva al termine di un iter iniziato nel 2021, quando il Comune ha ottenuto 47.652 euro dal Fondo per la progettazione destinato agli enti locali del Mezzogiorno. Con questi soldi l’Amministrazione ha bandito un concorso di idee.
I lavori prevedono il restauro del Monumento ai Caduti, nuove sistemazioni del verde, la riorganizzazione degli spazi pubblici e la creazione di un’area attrezzata per eventi. L’obiettivo dichiarato è rendere più fruibili queste zone del centro storico, migliorando anche l’attrattività turistica della città.
Del totale di 3,58 milioni di euro, circa 2,85 milioni sono destinati ai lavori veri e propri, mentre il resto copre progettazione esecutiva, direzione lavori, imprevisti e oneri vari.
“Adesso parte la fase cruciale: trovare i finanziamenti”, questo il commento dell’Amministrazione.
Il Comune ha dato mandato all’Ufficio tecnico di presentare il progetto ai bandi disponibili per opere pubbliche.