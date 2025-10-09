Sei alle prese con un aperitivo e cerchi qualcosa di sfizioso da portare in tavola? Il pastificio “I Sapori del Vallo” corre in tuo soccorso con i suoi gnocchi.

Gli gnocchi sono un classico della cucina italiana, ma possono essere preparati in molti modi diversi. Oggi vi proponiamo una ricetta originale e sfiziosa per gli gnocchi saltati in padella, croccanti e gustosi, ideali appunto per un aperitivo o una cena leggera.

Realizzati con purea e fecola di patate, farina, sale e aromi, gli gnocchi del pastificio sassanese sono già gustosi di per sé. Per renderli croccanti e sfiziosi basterà farli saltare in padella con una noce di burro o un filo d’olio insieme alle spezie preferite.

“I Sapori del Vallo” consiglia di sciogliere una noce di burro in padella con rosmarino, uno spicchio d’aglio e sale, dopodiché basterà far saltare gli gnocchi finché non diventeranno dorati e croccanti. Bisogna muovere spesso la padella per evitare che si brucino. Quando saranno pronti potranno essere serviti con un tagliere di salumi e formaggi o accompagnati da una deliziosa salsa guacamole. Sono inoltre ottimi per accompagnare un secondo, ad esempio un succulento brasato di carne.

Possono anche essere saltati in padella con paprika e un filo d’olio, con burro, salvia e scaglie di mandorla oppure lasciando soffriggere un po’ di guanciale per poi far saltare gli gnocchi e a cottura aggiungere una spolverata di pepe e pecorino. Chi invece preferisce una variante “light” può prepararli in friggitrice ad aria usando soltanto delle spezie. Insomma, ogni condimento è adatto per realizzare in pochi minuti un vero e proprio snack gustoso.

Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –