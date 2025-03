Dal prossimo 29 marzo, presso lo Studio Dentistico Innamorato in via Provinciale a Teggiano, sarà possibile affidarsi alla professionalità di una nuova figura, quella della dottoressa Letizia Ciliberti.

La dottoressa Ciliberti è una pediatra in formazione specialistica in Allergologia pediatrica e Nutrizione infantile, dedicata alla salute e al benessere di neonati, bambini e adolescenti fino ai 18 anni. Ogni piccolo o giovanissimo paziente potrà ricevere un’assistenza personalizzata per accompagnare la sua crescita e rispondere alle esigenze specifiche di ogni fase dello sviluppo.

Grazie alla preziosa presenza della dottoressa Ciliberti sarà dunque possibile ricevere diagnosi e trattamenti personalizzati per allergie alimentari, respiratorie, cutanee e a farmaci, per migliorare la qualità della vita del bambino e della famiglia, ma anche cure di base e monitoraggi auxologici per assicurare il benessere dalla nascita all’adolescenza.

Inoltre, dopo gli opportuni controlli, la dottoressa fornirà piani alimentari su misura per un corretto sviluppo fisico e mentale, dal divezzamento alla prima infanzia fino all’adolescenza.

La dottoressa Letizia Ciliberti è laureata in Medicina e Chirurgia con una tesi su malnutrizione nei Paesi in via di sviluppo, specializzanda all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione di Pediatria dell’Università di Napoli con focus su Allergologia e Nutrizione.

Ha pubblicato diversi studi su obesità pediatrica e alimenti ultraprocessati, allergie alimentari e prodotti di glicazione avanzata, bronchiolite obliterante post-infezione da RSV e ha preso parte a congressi nazionali e internazionali. Ha inoltre conseguito una serie di certificazioni, tra cui BLSD Pediatrico e spirometria in età pediatrica, e ha partecipato a corsi specialistici per l’ecografia toracica pediatrica e la formazione in terapia del dolore e cure palliative pediatriche. Vanta inoltre un’esperienza clinica internazionale al St. Luke Catholic Hospital di Wolisso, in Etiopia, con Medici con l’Africa CUAMM.

Per prenotare una visita con la dottoressa Letizia Ciliberti è possibile rivolgersi al numero 344-5975865.

