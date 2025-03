Attimi di paura nel pomeriggio ad Agropoli dove si è scatenata una rissa durante la sfilata di Carnevale.

Per motivi da chiarire alcuni presenti avrebbero iniziato ad avere un diverbio fino a far degenerare la situazione in violenza. Nella zuffa sono rimasti feriti due giovani per i quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che li hanno condotti in ospedale per le cure del caso.

Sgomento tra le famiglie presenti che hanno immediatamente allontanato i bambini.

Per placare gli animi e riportare la sicurezza tra la folla sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella. A questi ultimi tocca chiarire quanto accaduto e appurare eventuali responsabilità.