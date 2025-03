Prosegue il riassetto organizzativo della Lega in provincia di Salerno. Il coordinatore provinciale, l’onorevole Attilio Pierro, annuncia tre nuovi vice coordinatori.

Si tratta di Colomba Farina (area Nord), assessore del Comune di San Marzano, Maria Michela Albano (area Centro), già assessore del Comune di Pontecagnano, e Federica Mignoli (area Sud), già assessore e attualmente consigliere comunale di Polla.

“Una squadra tutta al femminile, giovane, brillante, con grande esperienza amministrativa. Ringrazio il coordinatore Gianpiero Zinzi che ha approvato e supportato da subito la nuova squadra che mi aiuterà con le attività di coordinamento del partito nella grande provincia di Salerno. Ringrazio per il lavoro svolto chi si è adoperato per la crescita della Lega in questi anni. Matteo Salvini potrà sempre contare sulla massima disponibilità e sul supporto della classe dirigente della provincia di Salerno” afferma il deputato Attilio Pierro.