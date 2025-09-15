Arriva il provvedimento disciplinare a tutela del decoro e della dignità degli operatori sanitari dopo le segnalazioni dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sul medico che accende e lancia un petardo all’interno della postazione del 118 a Palinuro.

Il medico soprannominato “bombarolo”, come riferisce l’associazione, è stato sospeso dal servizio.

L’episodio, come documentato da un video, si è verificato in una postazione 118 dell’Asl Salerno dove il medico ha acceso un petardo per spaventare un autista soccorritore che si era appisolato.

“Un gesto che ha offeso la professionalità e l’immagine di medici, infermieri, autisti e OSS che ogni giorno garantiscono con serietà e dedizione il loro servizio. L’associazione continuerà sulla strada del controllo e della segnalazione, per difendere non solo la sicurezza dei pazienti, ma anche la credibilità della professione sanitaria” fanno sapere da “Nessuno tocchi Ippocate” che aveva già chiesto al Direttore del 118 di Salerno Domenico Violante e al Direttore Generale dell’Asl Gennaro Sosto di individuare il responsabile e avviare le procedure disciplinari.

