Sta per partire una nuova classe del corso OSA (Operatore Socio Assistenziale) agli Istituti Paritari Athena di Teggiano.

Non perdere l’occasione: contattaci ora, assicurati il tuo posto e accedi gratuitamente alla prossima edizione! Cogli ora l’opportunità di specializzarti in un settore in continua crescita.

Se il tuo obiettivo è lavorare nell’ambito dell’assistenza alla persona questo corso rappresenta il primo passo verso una carriera solida e gratificante. Acquisirai le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura centrale nei servizi sanitari e sociali.

Il corso è gratuito e certificato, grazie al Programma GOL della Regione Campania, e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, residenze per anziani, servizi domiciliari e altre realtà del settore.

Posti limitati: iscriviti subito per assicurarti l’accesso. Formazione professionale qualificata, certificazione riconosciuta, 1 punto ATA.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: 327-9149046.

