Sono arrivati questa mattina sul Passo dello Stelvio i due avventurosi amanti della bicicletta Michele Beltotti e Giuseppe Morena. Partiti da Sala Consilina lo scorso 20 agosto, Beltotti e Morena hanno percorso sulle due ruote 1400 km in 7 tappe, toccando San Severo in Puglia, Alba Adriatica, Cesenatico, Verona, Lama in Alto Adige e infine la nota “Cima Coppi”, la salita con la maggiore altitudine alla sommità raggiunta dai ciclisti professionisti durante ciascun Giro d’Italia di ciclismo su strada.

E’ il passo più alto d’Italia a 2.760 metri, con un dislivello di circa 10.000 metri.

Beltotti, originario di Sala Consilina, e Morena, che vive a Buonabitacolo, hanno percorso e macinato tanti km sempre con il sorriso sulle labbra e hanno documentato la loro impresa sportiva con una serie di video pubblicati quotidianamente sui loro profili social.

Grande la gioia di giungere sullo Stelvio ma, non contenti, hanno deciso di pedalare ancora per salire anche sul Passo di Gavia, un valico delle Alpi Retiche meridionali che mette in comunicazione la Val di Gavia e l’alta Val Camonica, segnando il confine fra le province di Sondrio e Brescia.

“Questa mattina abbiamo percorso 27 km in salita e siamo arrivati sullo Stelvio. Siccome ci trovavamo a 24 km dalla cima del Gavia, abbiamo deciso di raggiungere anche quel posto – spiega Michele Beltotti -. Non è però semplice raggiungere due passi del genere in un solo giorno. Lo Stelvio è spettacolare, pedalare non è stato tanto pesante perchè facendolo ogni giorno ci siamo abituati“.

Ricordiamo che in passato Beltotti è stato già protagonista di altre due imprese simili: nel 2023 la Sala Consilina-Milano andata e ritorno per un totale di 2200 km e 11.000 metri di dislivello in 12 giorni e l’anno scorso una lunga pedalata lungo la Calabria e la Sicilia per un totale di 2000 km e 16.000 metri di dislivello in 11 giorni.