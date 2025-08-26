Ladri in un deposito di abbigliamento a Salerno. Rubati un Rolex in oro e capi firmati
Ladri in azione questa notte in un deposito di abbigliamento in via San Leonardo a Salerno.
Gli ignoti, dopo aver forzato una grata ed essersi introdotti nell’attività commerciale, hanno rubato capi firmati e un Rolex d’oro del valore di 50mila euro.
Amara la scoperta per i titolari che questa mattina hanno sporto denuncia alla Polizia di Stato.
Sul posto gli agenti della Scientifica per i rilievi del caso e avviare le indagini che serviranno a risalire all’identità di chi ha agito.