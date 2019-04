Teatro in Sala. In scena “I Ragazzi di San Rocco” con “Il Principe Abusivo”

Tanti applausi e forti risate, ieri sera, a Sala Consilina per l’ultimo spettacolo teatrale della XXIII edizione della rassegna nazionale “Teatro in Sala“.

A calcare il palcoscenico del Teatro comunale “Mario Scarpetta” sono stati i padroni di casa, “I Ragazzi di San Rocco“, che hanno messo in scena “Il Principe Abusivo” di Alessandro Esposito, per la regia di Claudio Abate Chechile.

Letizia è una giovane principessa triste perché i giornali di gossip la ignorano e non riesce a raccogliere abbastanza fondi per la sua iniziativa di beneficenza. Suo padre vorrebbe farla fidanzare con il principe del Belgio ma la ragazza non è convinta, così chiede aiuto al ciambellano di corte, Anastasio. Il ciambellano propone al re e alla principessa la strategia della “Bella e la Bestia” che consiste nel far fidanzare Letizia con una persona rozza e brutta, attirare l’attenzione delle riviste scandalistiche e far saltare il matrimonio facendo sorprendere il fidanzato in compagnia di una escort.

La scelta ricade sul napoletano Antonio De Biase che “lavora” come cavia per i test farmaceutici e vive a scrocco. Il piano messo in scena da Anastasio funziona, ma Antonio sente una conversazione tra Letizia e il principe e scopre l’inganno. Il giovane così chiede aiuto al ciambellano per imparare le buone maniere e conquistare il cuore dell’amata. Nel frattempo Anastasio si innamora di Jessica, la cugina di Antonio, e si rivolge al ragazzo per sedurla. La commedia finisce con Antonio che riesce a conquistare finalmente Letizia.

– Annamaria Lotierzo –