Ieri, presso la Fondazione MIdA di Pertosa, si è svolta la terza riunione della IV Circoscrizione del Lions Club International, Distretto 108 Ya, durante la quale i direttivi dei Club valdianesi hanno illustrato i tantissimi services assistenziali, promozionali e sociali intrapresi e gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno sociale 2018-2019.

Al suon dello slogan “We Serve” i Lions hanno dimostrato come sia possibile, attraverso impegno e generosità, venire incontro alle esigenze della cittadinanza, promuovendo azioni benefiche e incoraggiando le persone a migliorare le loro comunità.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni civili e militari e in conclusione è stato proiettato il cortometraggio “Un paese ci vuole”, realizzato nell’ambito del progetto “Leo for Green” dal costituendo Leo Club Vallo di Diano, per mostrare le bellezze artistiche e paesaggistiche del Vallo di Diano. Tra i presenti al tavolo dei relatori l’assessore allo Sviluppo e alla Promozione Turistica della Regione Campania, Corrado Matera. Presente anche il presidente del Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano, Massimo Burzo.

“Mi sento in dovere di fare un plauso – dichiara l’assessore Matera – alla encomiabile azione che i Lions svolgono sul territorio. Attraverso importanti iniziative in ambito sociale e culturale contribuiscono, non poco, a sostenere l’interesse pubblico e i bisogni delle comunità, destando sempre nuovi spunti di confronto, in un’epoca storica particolarmente difficile per il nostro Paese. L’associazionismo deve assumere un ruolo di primo piano nelle politiche sociali, culturali e di sviluppo del Vallo di Diano, perché le associazioni sono la linfa vitale del nostro territorio, e molto si può fare attraverso una seria e costante collaborazione tra associazioni ed istituzioni”.

– Chiara Di Miele –