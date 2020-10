Teatro in Sala. I Ragazzi di San Rocco rimborsano i biglietti dello spettacolo di Andrea Di Maria

Da lunedì 12 fino a venerdì 16 ottobre, dalle ore 19.00 fino alle ore 21.00, presso la sede sociale in via Pisacane, l’associazione “I Ragazzi di San Rocco” provvederà al rimborso dei biglietti dello spettacolo dell’attore Andrea Di Maria, che era in programma il 1° marzo scorso, nell’ambito della XXIV edizione della rassegna Teatro in Sala, e che non ebbe luogo in applicazione delle misure restrittive per il contrasto al Covid-19.

Dunque, gli acquirenti dei biglietti per lo spettacolo di Andrea Di Maria sono invitati a recarsi in via Pisacane presso la sede de “I Ragazzi di San Rocco” a Sala Consilina, muniti dei biglietti, da lunedì 12 fino a venerdì 16 ottobre.

“Ci scusiamo del ritardo del rimborso – affermano I Ragazzi di San Rocco -, legato alla verifica delle possibilità di riprendere lo spettacolo, ringraziamo della pazienza e confidiamo nella liberalità di chi volesse rinunciare al rimborso per sostenere le attività dell’associazione“.

– Paola Federico –