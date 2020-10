Covid-19. Nuovi contagi a Brienza e Muro Lucano

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che nella giornata di ieri, giovedì 8 ottobre, sono stati processati 926 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 36 sono risultati positivi.

Tra i nuovi positivi risultano 5 persone residenti a Brienza, una persona residente a Muro Lucano e una Marsicovetere (che si trova in una casa di riposo di Grumento Nova). Gli altri riguardano alcuni residenti in Puglia, altri tra Rionero in Vulture, Matera e Policoro.

Sempre nella giornata di ieri sono guarite tre persone.

I lucani attualmente positivi sono 351 e di questi 318 si trovano in isolamento domiciliare.

