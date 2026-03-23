Un fine settimana pazzesco per gli atleti della New Kodokan Lucania impegnati con il judo a Torino per il Campionato Italiano Cadetti Under 17 A2 e ad Ostia con la lotta olimpica al Campionato Italiano Under 15.

Il Campionato Italiano Under 15 si concluso con una medaglia di bronzo per Nazar Parasyuk nei 68kg e due quinti posti con Vincenzo Mastroberti nei 57kg e Alessio Soccodato nei 75Kg.

Alessia Amendola in qualità di tecnico ha seguiti i ragazzi impegnati nella lotta.

Finali Campionato Cadetti A2 Leinì la società rientra con una buona gara con ben 7 incontri disputati ottenendo il 5’ posto nei 81 kg e Antonio Soccodato si qualifica per la Finale A1. Buone le prove di Davide Morena e Antonio Pio Marmo nei 90 kg e Emilio Curcio nei 73 kg.