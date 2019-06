Storia a lieto fine a Maratea per un giovane esemplare di tartaruga “Caretta Caretta” salvata da un triste destino dal Nucleo Operativo del WWF.

L’esemplare è stato salvato in località Matrella nei pressi della spiaggia di Illicini.

Era rimasta incastrata in un groviglio di corde, reti e lenze da pesca e probabilmente sarebbe morta se non fosse stata avvistata da un giovane che stava svolgendo una escursione in kayak.

La tartaruga sta bene e dopo le cure del caso è stata liberata nelle acque marine.

– Claudia Monaco –