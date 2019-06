A Savoia di Lucania nominata la nuova Giunta dal neo sindaco Ricciardi

E’ già pronta a Savoia di Lucania la nuova squadra di governo. Il rieletto sindaco Rosina Ricciardi che ha dato il via al suo terzo mandato ha nominato la Giunta comunale. E’ composta, insieme a lei, da altri due membri. Si tratta di Rocco Vito Buono e Rocco Cavallo.

Per Buono, oltre alla carica di vicesindaco, anche le deleghe alla Protezione Civile, Pubblica istruzione, Cultura, Agricoltura e Istituti di partecipazione. Per Cavallo deleghe alla Valorizzazione, Sviluppo e Logistica del territorio, Attività produttive, Politiche Sociali e Sport. Per Buono si tratta di una conferma, visto che già nel precedente mandato ha fatto parte della giunta salviana.

“La scelta dei componenti della Giunta – ha dichiarato il sindaco Ricciardi – è stata fatta in base al principio dell’ordine di elezioni, per preferenze. Adesso continuiamo a lavorare per il bene della comunità. Ci sono molti progetti in campo e finanziamenti, e punteremo molto a far decollare questo territorio, a partire dal museo, castello e aree naturalistiche. Punteremo sin da subito a lavori sulla sicurezza e alla lottizzazione di contrada Perolla”.

Una vittoria sul filo di lana per Ricciardi alle ultime elezioni, che ha dovuto fare i conti con la lista “Riscriviamo il futuro” guidata dal giovane Domenico Petrullo. Decisivo per Ricciardi è stato il sostegno dei cittadini residenti nelle contrade e frazioni, mentre nel centro abitato la maggioranza ha preferito votare per la lista di Petrullo. Alla fine, Ricciardi ha trionfato per la terza volta consecutiva con uno scarto di 32 voti, a fronte di 750 votanti.

La minoranza sarà composta da Domenico Petrullo, Orlando Festa e Luciana Letterelli.

– Claudio Buono –