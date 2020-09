Tanta partecipazione a Padula per il 1° appuntamento live della XXII edizione di “Luci della ribalta”

Ha avuto luogo ieri pomeriggio, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, il primo appuntamento live della XXII edizione del festival “Luci della ribalta”.

Il festival, organizzato dal Comune di Padula con il sostegno della Regione Campania, ha come tema “Il silenzio non ha prezzo” e vuole approfondire argomenti come l’ambiente, la sostenibilità e il paesaggio antropico innovativo. Questa tematica è legata anche alla regola dell’ordine certosino. La rassegna si divide in due parti con conferenze in streaming ogni venerdì mattina a cui si affiancano eventi musicali, reading in sito (il 26 settembre) e visite guidate all’interno del Monastero.

Ad esibirsi sul palco allestito presso i fienili nella corte esterna della Certosa è stato il trio jazz composto da Alessandro Castiglione alla chitarra, Antonio Napolitano al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria. Ospite d’eccezione è stato il musicista, polistrumentista, arrangiatore e compositore Alfonso Deidda.

“La XXII edizione è un po’ particolare innanzitutto. Non tutti gli appuntamenti sono dal vivo, ma le quattro conferenze sono in streaming, probabilmente solo l’ultima in presenza. Una parte di eventi si terranno, invece, qui in Certosa – spiega l’assessore con delega alla Cultura Filomena Chiappardo -. Questa è una formula nuova che abbiamo dovuto rimodulare per l’emergenza Covid-19 ma che apre spazio all’innovazione. Il tema è il silenzio, declinato in vari modi, e abbiamo pensato anche ad un collegamento con l’ambiente in una sorta di sottoscrizione di un Manifesto per Madre Terra. Abbiamo voluto ritrovare uno dei temi legati all’ordine certosino che è quello del silenzio, appunto”.

Come spiegato, tra le tante novità di questa edizione c’è la possibilità di visitare luoghi nascosti e solitamente non aperti al pubblico come la biblioteca certosina e l’archivium del priore. L’assessore ha anche colto l’occasione per tracciare un bilancio di questa estate.

– Annamaria Lotierzo –