Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex. Arrestato uomo di Capaccio Paestum

Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex compagna e viene arrestato. Si tratta di un 35enne di Capaccio Paestum, con precedenti per spaccio di droga.

L’uomo, nel mese di maggio scorso, come riportato su “La Città di Salerno”, dopo la denuncia da parte della sua ex, era stato raggiunto da un ordine restrittivo. La giovane raccontò ai Carabinieri di aver subito continui maltrattamenti e percosse, in alcuni casi anche in presenza della figlia.

Il 35enne non ha rispettato le restrizioni e, a seguito dell’ennesima denuncia da parte della donna, i militari hanno chiesto ed ottenuto dal giudice l’aggravamento della misura alla quale era sottoposto. È così scattato l’arresto per stalking. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

– Paola Federico –