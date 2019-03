Parte sabato 30 marzo la seconda Convention di promozione territoriale in rete. L’evento curato da Althea Agency Salerno e Co.Ne.Pro. Roma si svolgerà a partire dalle 9.30 nell’Agriturismo “Il Pozzo di Peppino” a Polla ed ha lo scopo di divulgare una nuova filosofia di sviluppo: l’integrazione tra settori e filiere diverse al fine di esercitare un effetto moltiplicatore delle opportunità per imprese e professionisti.

Saranno presenti relatori qualificati in tema di Reti d’impresa e di Reti professionali per discutere sulla necessità di “fare rete” al fine di unire risorse, persone e conoscenze per raggiungere degli obiettivi comuni. Althea e Conepro escono dagli schemi della convegnistica tradizionale per proporre un nuovo modo di informare ed informarsi, facilitando il confronto e lo scambio di esperienze tra i partecipanti e stimolandoli, mediante l’ascolto, a promuovere e sviluppare azioni comuni, attività e progetti per una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro. Il tentativo arduo degli organizzatori è di far dialogare ambiti diversi, istituzioni locali, operatori turistici e culturali, imprenditori con linguaggi comuni, perchè fortemente convinti che lo sviluppo economico, sociale e culturale è strettamente legato alla qualità della vita propria di un territorio.

Interverranno la commercialista Maria Consiglia Viglione (“Le attività extra alberghiere B&B e le piccole strutture ricettive“), Antonio Pandolfo, Vice Direttore Area Mercato della Banca Monte Pruno (“Il ruolo delle BCC nello sviluppo del territorio“), Anna Costanzo, Responsabile SUAP Comune di Salerno (“Adempimenti amministrativi attività extra alberghiere“), Rosa Genovese, Amministratore Covotour (“Web Marketing strategico“).

Alle ore 11.30 si terrà un coffee break e si proseguirà con gli interventi di Renato Burigana, commercialista e presidente di Co.Ne.Pro (“Commercialisti in rete“), Alessia Galati, commercialista di Roma (“Start up e finanza agevolata – Microcredito“), Giuseppe De Nicola della Fondazione Ampio Raggio (“Ecosistema per l’innovazione“), Francesco D’Amato e Paris Ferrara della Rete Omotenashi e Omotenashi Academy (“Esperienze in rete“), Monica Franco e Francesco Verde di Assoretipmi (“Turismo in rete“).

Modera l’incontro Ida Buongiorno, commercialista salernitana e amministratore di Althea Agency.

Al termine dei lavori sarà possibile prendere parte ad un brunch degustativo di prodotti locali.

– Chiara Di Miele –