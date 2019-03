Celle di Bulgheria meta preferita dai turisti bulgari. Le foto del paese finiscono sulla stampa estera

Il Comune di Celle di Bulgheria si riconferma una delle mete turistiche preferite dai bulgari in Italia. E’ quanto emerge da numerosi articoli pubblicati nelle ultime settimane in Bulgaria dalla stampa locale.

Il piccolo centro di Celle di Bulgheria è gemellato da qualche anno con la cittadina bulgara di Veliki Preslav ed è l’unico Comune d’Italia in cui nelle scuole elementari si studia anche la lingua bulgara ed è possibile ammirare nel centro del paese la statua del principe bulgaro Altzek, il condottiero che guidò gruppi di popolazione bulgara verso il Sud Italia.

“Sempre più spesso – spiega il sindaco Gino Marotta –riceviamo telefonate di turisti bulgari interessati a visitare il nostro territorio. In Bulgaria le foto del nostro Comune stanno facendo il giro della rete e sono finite sui principali quotidiani della nazione. Ogni anno circa due milioni di bulgari visitano la nostra regione. Un flusso turistico enorme interessato anche al nostro territorio la cui origine è storicamente attribuita allo stanziamento dei bulgari. In questo modo si incrociano le esigenze dei turisti, alla ricerca molto spesso di similitudini di nascita, con le caratteristiche naturali e antropiche del territorio che allarga i suoi orizzonti verso l’Europa”.

Naturalmente c’è ancora molto da fare. “Il nostro Comune non ha mai fatto turismo – mette in chiaro il primo cittadino – siamo partiti da zero. Ora però qualcosa sta cambiando. La gente sta iniziando a comprendere che è necessario investire sul nostro territorio, sull’accoglienza e su servizi di qualità”.

– Chiara Di Miele –