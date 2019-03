Lanciano bombe carta allo stadio durante le partite. Nei guai tre tifosi della Salernitana

Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio alla DIGOS della Questura di Salerno oggi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di tre indagati ai quali risulta contestato il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

In particolare i tre tifosi della Salernitana Calcio si sono resi responsabili dell’illecita detenzione e della reiterata esplosione di bombe carta, di elevata potenzialità, all’interno della Curva Sud dello Stadio “Arechi”, in occasione delle partite che la Salernitana ha disputato in questo Campionato di serie B contro il Foggia, il Lecce ed il Benevento, suscitando un forte allarme tra gli spettatori e un danno economico per la società sanzionata pecuniariamente dal Giudice Sportivo.

Le indagini ed i successivi accertamenti, sviluppati attraverso un’attenta visione del materiale video-fotografico acquisito dai sistemi di videosorveglianza installati nello stadio, hanno consentito di individuare i tre responsabili degli illeciti comportamenti, posti in essere non in maniera isolata ma reiterata in ogni incontro.

– Chiara Di Miele –