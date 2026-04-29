Sversavano illecitamente nel torrente Rio Lama reflui inquinanti e fanghi derivanti dal processo di lavaggio dei rifiuti plastici prodotti all’interno dell’azienda.

Per questo motivo nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum, insieme al personale dell’ARPAC di Salerno, nell’ambito dell’attività di controllo disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo della “linea di lavaggio” di un’impresa di imballaggi situata in località Matinella, ad Albanella.

Dalla ricostruzione effettuata sarebbe emerso che l’impresa, tramite una serie di pozzetti e caditoie oltre che a un sistema di “troppo pieno” di una vasca di raccolta, procedeva con le attività illecite, motivo che ha fatto scattare il provvedimento.

Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.