“Aiutaci ad aiutare”.

Con questo motto Fratres Vallo di Diano invita i donatori a recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla che rischierebbe di affrontare una carenza di scorte nei prossimi giorni.

Chiunque volesse contribuire alla causa può contattare l’associazione al 377 3948750 per poter prenotare il proprio appuntamento o semplicemente per richiedere informazioni.

Donare il sangue è un gesto solidale e dare il proprio contributo “può evitare che questa situazione ci porti ad un’emergenza e una carenza nel prossimo futuro – ribadisce Fratres Vallo di Diano -. Fiduciosi in un pronto riscontro al presente messaggio, vi inviamo un abbraccio”.