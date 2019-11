Sversamenti illeciti di reflui zootecnici ad Albanella. Denunciato rappresentante di un’azienda bufalina

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Foce Sele hanno scoperto in località Vallecentanni ad Albanella lo sversamento di una significativa quantità di reflui zootecnici.

L’ispezione e gli accertamenti ai quali ha partecipato il Servizio Veterinario dell’ASL hanno consentito di verificare la provenienza dei liquami da un allevamento bufalino presente in quella zona. I militari hanno constatato nei paddock di stazionamento dei capi la presenza di reflui zootecnici che in diversi punti, attraverso fori realizzati nella muratura, si riversavano in maniera diretta ed incontrollata nei terreni circostanti e che la vasca di raccolta dei reflui era colma oltre il livello di contenimento con la conseguente tracimazione nei terreni circostanti.

Gli accertamenti tecnici esperiti anche con l’impiego di tracciante colorato hanno inoltre fatto scoprire che parte dei reflui dei paddock, attraverso un sistema di tombini e condotte, veniva convogliato e scaricato nei terreni raggiungendo anche la strada comunale sottostante fino al corso d’acqua “Malnome”.

Per le circostanze accertate, vietate e sanzionate dal Testo Unico Ambientale, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato l’intera area di circa 10.000 metri quadrati, i due paddock, il sistema di tombini e condotte utilizzati per lo scarico illegale, la vasca di raccolta e denunciato all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale della società responsabile.

– Chiara Di Miele –