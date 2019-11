Policastro Bussentino: domani la tappa del “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace”

Si terrà domani, giovedì 14 novembre nella frazione di Policastro Bussentino a Santa Marina presso il Convento di San Francesco alle ore 17.00, la tappa della VI edizione del “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace” con il Tour della Legalità.

Interverranno il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato e il Dirigente Scolastico Mimì Minella, con l’introduzione della giornalista Biagina Grippo.

Il “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace” ha cadenza annuale e viene conferito a persone che si sono distinte nel campo sociale e civile ed in particolare per la promozione della pace. Tra i premiati di quest’anno anche il ministro Francesco Boccia, il magistrato Catello Maresca ed il giornalista Sandro Ruotolo.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale Elaia e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dalla Difesa, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana di Roma, dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e dai Comuni di Camerota, Centola, Celle di Bulgheria, Santa Marina e Caselle in Pittari. Il presidente del Premio è il giornalista Vincenzo Rubano.

Domani il Tour della Legalità prenderà il via alle ore 10.30 a Palinuro, proseguirà alle 15.00 a Celle di Bulgheria, alle 17.00 sarà a Policastro Bussentino e alle 18.30 a Caselle in Pittari.

– Antonella D’Alto –