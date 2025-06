Lo scorso 18 giugno Arpac, in seguito ad alcuni temporali, ha effettuato delle analisi dell’acqua lungo la costa tra il lungomare San Marco e il porto di Agropoli.

Ha così riscontrato il superamento dei valori limite di legge per la balneabilità. Per questo il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi ha firmato un’ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione in questo tratto e ha richiesto ad Arpac di disporre nuove analisi per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Asis, invece, dovrà produrre una relazione sullo stato della depurazione e sulle possibili cause della criticità rilevata.

“Siamo sicuri si tratti di un episodio sporadico, dovuto molto probabilmente a condizioni meteorologiche che hanno causato fenomeni di troppo pieno in qualche torrente – spiega il primo cittadino -. Ci stiamo già muovendo per ottenere presto nuove analisi, anche da laboratori privati e, non appena i risultati saranno positivi, firmerò l’ordinanza per revocare il divieto di balneazione. Agropoli ha uno dei mari più belli della Campania”.