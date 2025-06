E’ stato iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, l‘uomo che ieri sera ha sparato e ferito un ladro che, insieme ad altri due complici, si era introdotto nella sua abitazione a Foria di Centola.

Da una prima ricostruzione il proprietario di casa, dopo avere udito alcuni rumori dal piano inferiore, sarebbe sceso a controllare imbracciando un fucile che detiene regolarmente. In quel momento ha colto sul fatto la banda e ha fatto partire un colpo che ha ferito un giovane albanese.

Quest’ultimo, soccorso dai sanitari del 118, è stato prima trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania e poi trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania.

Il proprietario di casa, assistito dall’avvocato Antonello Natale, dopo i fatti è stato anche convocato in caserma per essere sottoposto all‘esame dello stub, che serve a verificare la presenza dei residui di uno sparo da arma da fuoco.

Intanto i militari dell’Arma sono sulle tracce dei due complici del giovane albanese i quali ieri sera sono riusciti a darsi alla fuga abbandonando sul posto il ferito. Nelle sue tasche sarebbe stata ritrovata anche parte della refurtiva.

