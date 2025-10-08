A conclusione di un anno agonistico del Ranch Sorting, presso la Fiera di Cremona si sono disputate tutte le Finali dei Campionati italiani ed europei delle varie categorie della disciplina.

Dal 3 al 5 ottobre i ragazzi dell’Erbanito Horses di San Rufo sono stati impegnati in tre giorni di importanti gare. Impeccabile come sempre l’organizzazione del “The Western Show” da parte di Marco Sterbini e Giacomo Caruso. Durante la manifestazione si sono disputati i Campionati europei, quelli italiani, la Nation Cup di Ranch Sorting e uno special event di Team Penning.

Le soddisfazioni non sono mancate per il gruppo di San Rufo che ha conquistato diversi piazzamenti importanti con Donato Marmo. Il giovane penners ha conquistato nella categoria 9 punti il titolo di Campione europeo con Giuseppe e il titolo di vice campione europeo con Silvio Telese della Durazzano Country Village partendo da più di 330 squadre iniziali.

La stessa coppia, Donato e Silvio, ha conquistato anche il titolo di Campione italiano e sempre Donato si è aggiudicato anche il secondo posto con Bruno Schiraldi.

Nella categoria 5 punti per il Campionato europeo Donato Marmo è salito sul gradino più basso del podio con il lucano Lorenzo Rocco Cappa della Cl Quarter horse. La coppia si è laureata Reserve Champion nel Campionato italiano.

Nella categoria Youth Donato e Giuseppe Marmo si sono laureati sia campioni italiani che europei. Inoltre i fratelli Marmo hanno partecipato alla Nation Cup insieme ad Alessio Martino e Davide Di Giacinto portando l’Italia sul gradino più alto del podio.

Mentre per lo special event “The Western Show Team Penning” Antonio, Giuseppe e Donato Marmo conquistano il terzo posto.

Grandi soddisfazioni in casa Erbanito dove le vittorie di Donato sono di buon auspicio per le gare future, sia la finale della Coppa Italia che si svolgerà a Teramo sia le finali del Campionato italiano di Team Penning alla Fiera Cavalli Verona.