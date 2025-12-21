Grande affluenza ieri pomeriggio al primo Open Day del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula.

Tantissimi giovani, prossimi alla scelta della scuola superiore da frequentare nel prossimo anno scolastico, sono stati accolti dalla comunità educante con in testa la dirigente scolastica Paola Migaldi, per approfondire da vicino la proposta didattica e formativa del Liceo di Padula.

Guidati dalle alunne e dagli alunni, hanno potuto visitare gli ambienti di apprendimento partecipando attivamente alle attività laboratoriali spaziando tra Scienze, Matematica (anche in inglese), Fisica, Latino, Informatica, Lingua Inglese. Ampio spazio è stato riservato alle progettualità di Formazione Scuola-Lavoro, al progetto Erasmus Plus e al potenziamento biomedico.

Sono state illustrate le peculiarità degli indirizzi: Tradizionale di durata Quadriennale e Quinquennale; Scienze Applicate di durata Quadriennale e Quinquennale; Scienze Applicate con curvatura Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale.

I prossimi Open Day sono in programma domenica 18 gennaio e sabato 31 gennaio dalle ore 16.00 alle 19.30.

Sarà invece possibile iscriversi, tramite la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione, dal 13 gennaio al 14 febbraio.

Ai futuri alunni è riservata anche la possibilità di prendere parte alla “Giornata da Liceale” per vivere un’intera mattinata al Liceo partecipando alle attività didattiche, in classe e nei laboratori, insieme agli alunni.

E’ possibile registrarsi a questo link oppure chiamando il numero 0975/77130 o anche inviando una mail a orientamento@icpadula.edu.it