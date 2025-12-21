Momenti di tensione ieri sera nel centro storico di Roccadaspide, dove all’interno di un’abitazione è stato ritrovato un ordigno bellico.

La scoperta è stata effettuata dai Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Franco Chiumiento, i quali durante un intervento in abitazione per un uomo che aveva minacciato di togliersi la vita, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile, hanno effettuato una perquisizione approfondita in tutto lo stabilimento ed hanno ritrovato il proiettile di artiglieria austriaco 75 mm, con spoletta a doppia azione e caricamento ad alta carica, risalente alla prima guerra mondiale.

Il malcapitato, infatti, in preda al concitato momento avrebbe detto di volersi togliere la vita facendo esplodere l’ordigno che era detenuto da un altro inquilino al piano superiore.

È emerso così che il proprietario deteneva la bomba in soffitta da anni. È stata quindi avviata tutta la procedura d’emergenza, l’edificio è stato sgomberato e sono state messe in atto le procedure di sicurezza. Sul posto sono stati allertati ad intervenire gli artificieri.

Le operazioni sono proseguite questa mattina e l’ordigno è stato trasportato in una cava dismessa lungo la SP 116 per le operazioni di brillamento. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

L’uomo che deteneva l’esplosivo è stato invece denunciato, mentre l’altro è stato affidato ai sanitari del 118 e ricoverato in ospedale.