Incidente stradale nella tarda serata di ieri sul Lungomare Colombo a Salerno.

Due scooter si sono scontrati per cause da ricostruire e nel violento impatto i quattro giovani che viaggiavano in sella sono stati scaraventati sull’asfalto.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia per ricostruire la dinamica e gestire il traffico sul tratto di lungomare interessato dallo scontro.