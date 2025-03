Lo scorso weekend ha portato grandi soddisfazioni allo Sporting Academy Sala Consilina, scuola calcio della società Sporting Sala Consilina di Antonio e Giuseppe Detta, che ha partecipato al torneo riservato alle categorie Primi calci 2017/16, Pulcini 2015/14 ed Esordienti 2013/12 nel Golfo di Policastro.

Viste le numerose società provenienti dalla Campania, dalla Calabria e dalla Basilicata le gare si sono svolte in due strutture: presso lo Stadio di Vibonati e in quello di Policastro Bussentino.

Al torneo hanno partecipato società blasonate come Potenza Calcio, Crotone Calcio, Sport Time Aff. Udinese, Santo Stefano Aff. Genova, Cilento Academy, oltre ai padroni di casa della Pixous.

Il Direttore Tecnico dello Sporting Academy, Salvatore Camporeale, si è detto molto soddisfatto della giornata, non solo per aver dato la possibilità ai tesserati e alle famiglie di trascorrere una bella domenica di sport, sole e mare, ma soprattutto per aver disputato un bellissimo torneo, essendo stata, quella valdianese, l’unica società a qualificarsi alle finali con tutte e tre le categorie.

Infatti i Primi Calci di Mister Tonti e della dirigente Caruso si sono aggiudicati il primo posto, i Pulcini di Mister Gallo e della dirigente Petrazzuolo il secondo posto e gli Esordienti di Mister Pascuzzo e del dirigente Marmo un altro secondo posto.