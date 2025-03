Lo Chef Alfonso Benincasa del ristorante Paon Dorè di San Pietro al Tanagro è stato premiato con il Gran Premio Internazionale di Venezia – Leone d’Oro, ieri a Lettere, in provincia di Napoli.

Nato nel 1985, il Paon Dorè grazie alla sua eccellenza culinaria, che combina sapore e tradizione, e ai giardini, fontane scolpite in pietra, giochi d’acqua, luci, viottoli ed archi che creano un’atmosfera incantata magica, ricca di profumi e colori mediterranei è la location ideale per matrimoni, meeting, ricevimenti ed eventi.

Proprio la professionalità e l’alta cucina dello Chef Benincasa hanno portato in alto il nome del ristorante valdianese. Le prelibatezze preparate dallo Chef sono riconosciute in tutta Italia e proprio per questo motivo ha ricevuto ieri l’alto riconoscimento.

Istituito nel 1947, il Gran Premio Internazionale di Venezia è uno dei riconoscimenti più longevi e simbolici nel panorama culturale e professionale italiano. Il Leone d’Oro, in particolare, viene conferito a personalità che si sono distinte in ambiti come l’imprenditoria, l’arte, la cultura, lo sport, la scienza e lo spettacolo, con una sezione dedicata anche ai meriti professionali speciali.

Dal 10 settembre 2022, questo prestigioso evento ha ulteriormente arricchito il proprio panorama con il premio Star Chef Golden Lion. Ispirato alla tradizione culinaria veneziana del XVII secolo dallo Chef Bartolomeo Stefani. Questo riconoscimento onora i migliori chef a livello internazionale, celebrando creatività, innovazione e rispetto per la tradizione gastronomica.

Grande soddisfazione è stata espressa dallo Chef Benincasa che per l’occasione si è confrontato con numerosi maestri dell’alta cucina ed ha portato a casa un prestigioso riconoscimento.