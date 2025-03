Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge elezioni che consentirà di votare in due giorni dalla prossima tornata di Elezioni Amministrative. Dunque i cittadini sono chiamati alle urne domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Il primo turno delle Amministrative si terrà il 25 e il 26 maggio mentre l’election day con i Referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l’8 e 9 giugno.

Nel salernitano le Elezioni Amministrative sono in programma a Capaccio Paestum, Ispani e Sant’Angelo a Fasanella.

E’ bene ricordare che i Comuni che votarono in piena emergenza Covid usufruiranno di una proroga di sei mesi per riallineare le scadenze di mandato. Il rinnovo elettivo di quegli enti dovrà rispettivamente svolgersi nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile – 15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio e quindi nella primavera del 2026 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020 e nella primavera del 2027 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021.