Grande successo ieri al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana per l’iniziativa il Villaggio delle Zucche in vista di Halloween.

Tantissimi i bambini che, accompagnati dalle famiglie, hanno realizzato le loro zucche insieme allo staff di Baby Liberty.

In omaggio hanno ricevuto il kit per decorare la zucca e partecipare così al contest che sarà vinto dalla creazione che otterrà il maggior numero di like sulla pagina Fb di Baby Liberty. Si potrà votare a partire da questa sera fino alle 20 di sabato 25 ottobre.

Nel pomeriggio di domenica 26 verrà premiata la zucca di Halloween più votata.

Inoltre nello stesso pomeriggio si potrà partecipare all’evento “Trick or Treat” a partire dalle 18.00. Unisciti alla festa e passeggia nel Centro Commerciale Diano scoprendo dolcetti e scherzetti in tutti i negozi. Non dimenticare di indossare la tua maschera da paura.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –