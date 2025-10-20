Nell’ambito della XXXVII edizione del Premio Charlot, storica manifestazione dedicata alla figura del grande Charlie Chaplin che si è tenuta a Salerno nel Teatro Verdi era presente anche la Banca Monte Pruno, rappresentata dal Presidente Michele Albanese e dal Vicepresidente Antonio Ciniello.

Il Presidente Albanese ha avuto l’onore di consegnare a Federico Buffa il Premio Speciale “Monte Pruno” alla carriera. Un riconoscimento significativo, destinato a una figura di straordinaria profondità culturale e umana.

Federico Buffa, giornalista, telecronista e narratore, è considerato uno dei più raffinati storyteller italiani. Capace di trasformare lo sport in letteratura, le vicende umane in emozione e il racconto in un ponte tra memoria e presente. Le sue narrazioni rappresentano un esempio di come l’intelligenza, la sensibilità e la conoscenza possano fondersi in una forma d’arte che educa e ispira.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Claudio Tortora e alla sua splendida famiglia per il grande lavoro svolto, per la passione e la dedizione con cui, anno dopo anno, rendono il Premio Charlot un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo in Campania e in Italia. Siamo particolarmente orgogliosi di aver conferito il Premio Speciale Monte Pruno alla carriera a Federico Buffa, un autentico maestro del racconto, capace di trasformare le storie di sport in lezioni di vita e di umanità. La sua voce e il suo sguardo rappresentano un inno al valore della memoria e al potere della parola come strumento di conoscenza e di crescita. Per la Monte Pruno essere accanto a iniziative come questa significa dare concretezza alla nostra missione: promuovere la cultura, valorizzare il talento e sostenere ciò che unisce le persone nel nome dei valori, della bellezza e della comunità” ha dichiarato Michele Albanese.