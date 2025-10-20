Prosegue l’impegno a tutela dell’ambiente da parte del personale militare dei Carabinieri Forestali nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e in particolare nel contrasto degli illeciti smaltimenti di rifiuti.

L’ennesimo sequestro che ha interessato il territorio di Albanella ha consentito ai militari, supportati dal Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS, di individuare un imprenditore zootecnico che da tempo smaltiva illecitamente i reflui zootecnici (liquame e letame) e i reflui prodotti dalle operazioni di lavaggio delle attrezzature della sala mungitura e dei locali destinati alla refrigerazione del latte.

Il controllo effettuato con la fluoresceina ha consentito di accertare che l’imprenditore, attraverso una rete di pozzetti e condotte interrate, fingeva di smaltire il tutto in una rete di vasche ma, grazie ad un troppo pieno e ad una condotta interrata, gettava i reflui inquinanti in una canaletta stradale usata per ricevere le acque piovane.

Dopo un percorso di oltre due chilometri i reflui raggiungevano un impluvio causando inquinamento. Al termine dell’attività i Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum hanno sequestrato la rete di tombini illegali e interrotto l’illecito smaltimento e hanno denunciato l’imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.