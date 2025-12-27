Grande successo di pubblico per il ”Concerto di Santo Stefano” che si è tenuto ieri a Sassano presso la chiesa Madre di San Giovanni Battista.

L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Sassano e ha visto protagonista il duo internazionale composto da Ylenia Cimino al flauto e Fabio Silvestro al pianoforte.

Il programma proposto è stato molto raffinato ma particolarmente impegnativo e virtuosistico con musiche di Platti, Donizetti, Gaubert, Faurè, Tchaikovsky e Borne.

La performance ha incantato il folto pubblico intervenuto, che non ha risparmiato emozionanti applausi.