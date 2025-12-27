Attimi di paura ieri sera a Capaccio Paestum per un incidente avvenuto in località Licinella.

Una Tesla, per cause da accertare, avrebbe sbandato finendo contro una Fiat Panda parcheggiata dinanzi ad un bar della zona e che ha poi travolto alcuni tavolini. La Tesla è invece finita in una recinzione privata.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due cittadini extracomunitari, presenti in quel momento davanti al bar. Le loro ferite non destano preoccupazione.

Presenti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, agli ordini del Maggiore Antonio Rinaldi, che hanno avviato le indagini del caso.

Al conducente dell’auto, che sarebbe risultato positivo all’alcol test, è stata ritirata la patente ed è stata elevata una sanzione dagli agenti.