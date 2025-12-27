Attività di controllo nella serata della Vigilia di Natale, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore Giancarlo Conticchio, in linea con gli indirizzi di sicurezza condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito e svolta dal personale della Polizia di Stato con la collaborazione della Polizia Municipale nei luoghi della movida cittadina.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulla prevenzione del disagio giovanile e sulla somministrazione di alcolici a minori.

In un’attività nel cuore della città gli agenti hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre tre minori sono stati formalmente affidati ai rispettivi genitori.

L’attività per i controlli amministrativi e il decoro urbano ha interessato diversi locali situati nei punti di ritrovo del centro cittadino affollato dalla movida e dagli accertamenti svolti sono emerse numerose irregolarità: sono state contestate violazioni per emissioni sonore ad alto volume e la maggior parte degli esercizi è risultata non in regola con l’occupazione degli spazi esterni. Rilevate poi diverse infrazioni alle disposizioni vigenti per il periodo festivo.

I titolari degli esercizi commerciali sono stati convocati presso gli Uffici competenti per l’esibizione della documentazione amministrativa mancante al momento del controllo. All’esito verranno elevate le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

L’attività della Polizia di Stato prosegue costantemente non solo come presidio di legalità, ma come impegno quotidiano nell’esserci sempre, ponendo la prevenzione e l’ascolto dei bisogni dei più vulnerabili al centro dell’azione istituzionale, proteggere le fasce più giovani della popolazione, innalzare i livelli di sicurezza e assicurare a tutti festività serene e protette.