Sub colpito da embolia nel mare di Palinuro. Trasferito in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno
Colpito da un’embolia mentre fa immersioni in mare a Palinuro. E’ quanto accaduto oggi ad un sub in vacanza nel Cilento che, mentre si trovava sott’acqua, si è sentito male.
Soccorso dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Sapri.
Qui i medici del Pronto Soccorso hanno subito intuito la gravità delle sue condizioni, richiedendo l’intervento dell’eliambulanza.
Il 50enne è stato trasferito in volo all’ospedale “Ruggi” di Salerno per poter usufruire della terapia in camera iperbarica.