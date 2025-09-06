Due operai di origini straniere ma residenti a Sant’Arsenio e a Petina sono rimasti feriti in un incidente avvenuto intorno alle 14 sull’autostrada A5 in direzione Aosta, nel territorio di Montjovet.

Lo scontro si è verificato tra un’auto e il camion di un’azienda che stava eseguendo dei lavori in autostrada e su cui si trovavano gli operai.

Il passeggero che viaggiava a bordo dell’auto è morto sul colpo, mentre il conducente è stato trasferito in ospedale.

I due operai residenti a Sant’Arsenio e a Petina, un 21enne e un 25enne, sono stati trasportati in Pronto Soccorso dai sanitari del 118. Entrambi hanno riportato diversi traumi e le loro condizioni sono monitorate dai medici.

Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e la Centrale Unica del Soccorso-CUS.