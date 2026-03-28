Nasce ad Omignano l’Associazione Imprenditori Cilentani.

Il battesimo del nuovo organismo associativo è avvenuto nel cuore del borgo cilentano, scelto come sede legale, dove i soci fondatori sono stati accolti dal sindaco Raffaele Mondelli che ha fatto gli onori di casa, sottolineando l’importanza strategica dell’iniziativa. Presidente della neonata associazione, ideata e fortemente voluta dal Presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, è stato eletto Antonio Marino, sindaco di Aquara.

“L’Associazione nasce da una profonda riflessione di un gruppo di imprenditori provenienti dai più svariati settori produttivi – ha riferito il Presidente Marino – e punta a fondere esperienze, idee e competenze per creare un vero e proprio Modello Impresa Cilento capace di dare al territorio una solida impronta industriale”.

La neonata associazione, che vede come soci fondatori, unitamente a Maurizio Puglisi ed Antonio Marino, anche altri importanti nomi del sistema produttivo locale, tra cui Mario Notaroberto, Nicola Polito, Luigi Punzo, Alfonso Matrone, Celestino Agresta e Antonio Sanges, si propone come un laboratorio aperto, piattaforma di collaborazione che mira a mettere le basi per intese commerciali e strategiche con un occhio rivolto verso i giovani imprenditori affinché “sia il motore di una nuova stagione per l’impresa nel Cilento, perché unire le forze è l’unica via per competere nei mercati moderni e creare occupazione di qualità per i nostri giovani”.