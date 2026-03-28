Oltre 200 studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla (Polla, Auletta e Caggiano) hanno interpretato l’Aida al Teatro “San Carlo”, a Napoli, confrontandosi sul palcoscenico con altre scolaresche e sostenuti dal calore dei genitori presenti.

L’Istituto rinnova da anni l’adesione al progetto “Scuola InCanto” per la sua forte valenza inclusiva, grazie anche all’utilizzo della LIS (Lingua dei Segni Italiana) e alla sua natura trasversale.

Sotto la guida dei docenti di musica, Maria Dina Gallo e Nicola Natella, lo studio del canto e dell’opera è diventato un percorso di Educazione Civica, permettendo ai ragazzi di riflettere su valori universali quali pace, libertà e convivenza civile.

Il progetto ha visto la realizzazione a scuola dei costumi di scena grazie alle docenti di arte Antonella Carucci, Rossella Lupo e Serena Rosso e il coinvolgimento formativo di Rosaria Armenante, operatrice di “Scuola InCanto” per il “San Carlo”.

Un traguardo importante, dunque, che ha unito didattica, famiglia e cultura.