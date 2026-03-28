È in corso la raccolta delle adesioni alla proposta di Patto di Destinazione della Destination Management Organization (DMO) “Cilento e Vallo di Diano”. L’iniziativa, promossa dal Comitato Promotore costituito lo scorso 26 marzo presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno, è finalizzata al riconoscimento della DMO da parte della Regione Campania, in attuazione delle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 769 del 27 dicembre 2024.

“Dopo il tanto lavoro svolto in questi anni siamo giunti ad un momento chiave – sottolineano con orgoglio all’unisono Vittorio Esposito ed Antonio Pagliarulo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Comunità montana Vallo di Diano – Ci aspettiamo una importante adesione a questa progettualità che avrà un ruolo centrale nello sviluppo turistico futuro del nostro Comprensorio”.

L’avviso pubblico è rivolto a tutti gli operatori privati e soggetti del terzo settore che intendano contribuire alla governance strategica del territorio con l’obiettivo di promuovere in modo coordinato e sostenibile lo sviluppo turistico dell’area.

La DMO “Cilento e Vallo di Diano” rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare le eccellenze territoriali, rafforzare l’attrattività della destinazione e favorire la collaborazione tra pubblico e privato. La partecipazione al Patto di Destinazione, come previsto dalle Linee Guida regionali, consente agli operatori privati e del terzo settore di essere parte attiva nel processo di costruzione della nuova governance turistica, indipendentemente dall’adesione formale dei Comuni di appartenenza.

Possono presentare la propria candidatura:

– Soggetti privati e del III settore non già facenti parte del Comitato Promotore;

– Operatori privati singoli, anche appartenenti al terzo settore.

L’adesione alla proposta di Patto di Destinazione è libera e non soggetta a selezione: saranno ammessi tutti i soggetti che presenteranno regolare istanza, corredata dalla documentazione richiesta. La documentazione, comprensiva di istanza di ammissione (Mod. A) e dichiarazione a corredo (Mod. B), dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo.comunediascea@pec.it, con oggetto: “Adesione alla proposta di patto di destinazione della DMO denominata Cilento – Vallo di Diano”.

L’inclusione nella proposta di Patto di Destinazione non costituisce un vincolo all’adesione successiva alla DMO, che potrà avvenire in una fase successiva, dopo il riconoscimento provvisorio da parte della Regione Campania e in sede di costituzione ufficiale dell’organizzazione. L’avviso integrale e i moduli per la candidatura sono disponibili sui siti web dei soggetti costituenti il Comitato Promotore: https://www.montvaldiano.it/notizia-4664.html