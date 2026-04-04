Alta tensione nella serata di ieri nel cuore di Eboli. In via Mario Vignola, una delle traverse del centro cittadino, l’intervento tempestivo della Polizia Municipale ha portato al sequestro di un’arma da taglio abbandonata in strada dopo una rissa sventata. ​

L’allarme è scattato quando i residenti, allarmati da urla e schiamazzi, hanno allertato le Forze dell’Ordine. Un gruppo di giovani è stato visto fuggire precipitosamente poco prima dell’arrivo degli agenti che sul selciato hanno trovato un coltello con manico di legno e lama di 20 centimetri, completo di un involucro protettivo artigianale. ​

Sull’episodio è intervenuto con fermezza l’assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto: ​”Quanto accaduto in via Vignola è un segnale che non intendiamo sottovalutare. Il ritrovamento di un’arma di quelle dimensioni in pieno centro è un fatto gravissimo. Abbiamo già dato mandato al Comando di Polizia Municipale di analizzare minuziosamente ogni fotogramma delle telecamere di sorveglianza cittadine. Non permetteremo che la sicurezza dei nostri residenti venga messa a repentaglio da gruppi di sconsiderati. La nostra risposta sarà di massima fermezza: tolleranza zero verso chi circola armato o pensa di trasformare le nostre strade in zone di scontro.”

​L’arma è stata sequestrata e repertata per i rilievi di Polizia Scientifica. Le indagini sono ora focalizzate sull’identificazione dei ragazzi coinvolti nella fuga, incrociando le testimonianze raccolte con i dati dei sistemi di videosorveglianza. ​

L’Amministrazione comunale, attraverso le parole di Corsetto, ha inoltre confermato un potenziamento dei pattugliamenti serali nelle aree più sensibili del centro urbano per prevenire ulteriori episodi di microcriminalità e garantire la pubblica incolumità.