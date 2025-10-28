Studenti in piazza per la pace questa mattina a Sala Consilina.

I giovani dei vari istituti del territorio si sono radunati presso la chiesa di Sant’Anna, da dove è partito un corteo che ha raggiunto Piazza Umberto I con striscioni e bandiere che hanno colorato il paese di rosso, nero, bianco e verde.

Qui c’è stato un importante momento di confronto in cui gli studenti hanno spiegato le ragioni di questa manifestazione e hanno preso una posizione netta contro quanto continua ad accadere in Medio Oriente, nel resto del mondo e per dire no alla guerra e all’indifferenza. Alla manifestazione hanno preso parte l’assessore del Comune di Sala Consilina Teresa Paladino e diverse associazioni.

“Crediamo che gli studenti hanno la responsabilità di attraversare con i propri corpi le piazze e crediamo che proprio per questo sia importante che anche nel Vallo di Diano ci sia una voce che dica che quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio e non è una guerra – spiega Irene Mele dell’Unione degli Studenti Campania – Gli studenti hanno capito cosa sta succedendo e hanno scelto di ribellarsi e questa è una cosa importante”.

“Come studenti delle scuole del Vallo di Diano siamo in piazza a sostegno del popolo palestinese contro il genocidio da parte di Israele – commenta Rossella Votta, studentessa del ‘Pomponio Leto’ di Teggiano – Abbiamo la responsabilità di sensibilizzare e apprendere attraverso le manifestazioni. Tenendo conto del riscontro avuto oggi, ci mobiliteremo per continuare a far sentire la nostra voce”.