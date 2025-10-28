Anche Russo Service di Sala Consilina ha partecipato ieri, nell’auditorium della Regione Campania, alla presentazione del progetto di introduzione, già operativo, di 87 scuolabus elettrici, con la consegna dei nuovi mezzi destinati a 41 comuni della provincia di Salerno. Al tavolo dei lavori il Presidente Vincenzo De Luca e l’assessore Lucia Fortini.

I nuovi scuolabus elettrici sono stati finanziati della Regione tramite ACaMIR per migliorare la mobilità scolastica sostenibile dei piccoli centri, rinnovare il parco mezzi e modernizzare il servizio.

Russo Service, rappresentata da Michela e Giuseppe Russo, era presente all’evento in qualità di officina specializzata IvecoBus a cui è stato affidato il compito di consegnare i nuovissimi mezzi ad alimentazione elettrica ai vari Comuni assegnatari del sud della Campania.

“Un importante passo per la nostra Regione verso modalità di trasporto pubblico sostenibile a cui con orgoglio la Russo Service fornisce il suo contributo e la sua competenza, nel solco dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale” fanno sapere dall’azienda di Sala Consilina.