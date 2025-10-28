Nei giorni scorsi, al Museo dell’Operazione Avalanche (MOA) di Eboli, è stato presentato il libro “Travolgo. Storia del 4° Reggimento Carri”. L’opera, nel ripercorrere i quasi 90 anni di storia dell’Unità, è volta a onorare l’impegno e i sacrifici dei tanti equipaggi che hanno operato con assoluta dedizione e intima convinzione per la sicurezza della patria e di tutti i cittadini italiani.

Il volume, realizzato dal Colonnello Antonio Merenda, Comandante del Reggimento, e da Vincenzo Cuomo, pubblicista ed esperto di storia militare, rappresenta un viaggio che ripercorre la storia dei carristi del 4° Reggimento, approfondendone i principali fatti storici, i protagonisti e le tradizioni, dalla sua costituzione avvenuta nel 1936 fino ai giorni nostri.

L’opera è stata patrocinata e finanziata dall’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e rientra nel più ampio contesto delle iniziative in preparazione delle celebrazioni dei 100 anni della Specialità Carrista.

Al termine dell’evento di presentazione, alla presenza del sindaco di Eboli Antonio Conte e del Generale Attilio Claudio Borreca, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, è stata conferita la benemerenza di “Carrista ad honorem” a Vincenzo Cuomo, titolo rivolto a personalità che si impegnano attivamente nel promuovere e sostenere i valori e le tradizioni dei carristi.